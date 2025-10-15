Неудовлетворенный тремя проститутками россиянин потерпел фиаско

Жителя Петербурга признали виновным в ложном доносе на трех проституток, которым не удалось его удовлетворить. Об этом пишет «Лента.ру».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, суд назначил мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Свою вину россиянин так и не признал вину, утверждая, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В марте 50-летний петербуржец решил весело провести время с девушкой по вызову. За работу проститутке, которую он нашел в интернете, мужчина перевел 30 тысяч рублей.

Однако девушка не смогла удовлетворить клиента и вызвала на подмогу коллегу. Добиться результата им не удалось и вдвоем из-за того, что «инструмент клиента оставался вялым».

Мужчина тогда изъявил желание устроить легкое эротическое шоу стоимостью 50 тысяч рублей и пригласил им в помощь еще одну проститутку. За все дамы запросили у клиента еще 100 тысяч рублей, которых у него не оказалось, и он взял кредит.

Петербуржец, несмотря на старания девушек, снова потерпел фиаско в постели и уснул, а гости удалились.

Через несколько дней неудовлетворенный россиянин обратился в полицию и заявил, что неизвестные оформили на него кредит без его ведома.

Девиц легкого поведения полицейские нашли, однако те предъявили переписку и скрины переводов, после чего в ложном доносе был обвинен уже сам мужчина.