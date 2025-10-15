Электросамокат спалил жилой дом в российском регионе
В городе Конаково Тверской области загорелся электросамокат, в результате огонь уничтожил жилой дом.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, электросамокат был припаркован рядом с домом. В нем произошло короткое замыкание батареи, в результате чего он загорелся.
Пламя распространилось на жилой дом и пристройку. На место прибыли спасатели ПСЧ №20, №29 и №15, которые оперативно потушили возгорание.
Пострадавших нет.
- Огонь на 80 квадратах потушили 13 специалистов и 5 единиц техники, - говорится в сообщении экстренного ведомства.