Электросамокат спалил жилой дом в российском регионе

В городе Конаково Тверской области загорелся электросамокат, в результате огонь уничтожил жилой дом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, электросамокат был припаркован рядом с домом. В нем произошло короткое замыкание батареи, в результате чего он загорелся.

Пламя распространилось на жилой дом и пристройку. На место прибыли спасатели ПСЧ №20, №29 и №15, которые оперативно потушили возгорание.

Пострадавших нет.