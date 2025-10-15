Мать и дочь погибли, съев подаренный торт

В бразильском городе Сан-Паулу полиция расследует гибель двух женщин, скончавшихся после употребления торта с пестицидами. Как сообщает издание Metro, 52-летняя Ана Мария де Жезус и её 21-летняя дочь Лариса съели угощение, переданное родственником.

По данным следствия, торт доставил Леонардо — муж племянницы погибшей Аны Марии. Женщины съели десерт и почувствовали резкое недомогание. Их госпитализировали в больницу Гелиополиса, где они вскоре скончались.

Медицинская экспертиза выявила в организмах жертв следы пестицидов. Следователи рассматривают версию о финансовом мотиве преступления — Ана Мария регулярно одалживала деньги своей племяннице и её супругу.

При обыске у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, в истории поиска которых обнаружены запросы о симптомах отравления и сердечных приступов. Ходатайство об аресте Леонардо было отклонено судом, но расследование продолжается.