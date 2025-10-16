Исполнительницу песен иноагентов в Петербурге доставили в суд

Уличную певицу Диану Логинову, которую задержали за исполнение песен иностранных агентов, доставили в суд. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

Как пишет канал, 18-летней певице вменяют нарушения по административным статьям: об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка, (20.2.2 КоАП) и публичной дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП).

Инцидент произошел 13 октября, когда певица собрала толпу, исполняя песни, в том числе, иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро»»**, которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова сравнила выступления певицы с митингами — по ее словам, это «меняет дело». Активистка Лариса Тюрина сообщила, что вместе с другими неравнодушными подала обращение главе СК Александру Бастрыкину в связи с деятельностью девушки.