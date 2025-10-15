Выяснились детали громкого убийства на рынке «Садовод»

Кровной местью оказалось публичное убийство азербайджанского предпринимателя, расстрелянного весной этого года на юго-востоке Москвы. Земляк погибшего решился на казнь, считая, что его противник имеет отношение к смерти его брата.

Как сообщал ранее «МК», коммерсант Заур был убит 3 марта на парковке рынка «Садовод» на улице Верхние поля. Его вызвал на разговор приехавший на автомобиле 42-летний Ровшан. Беседа в салоне авто была недолгой — в какой-то момент автовладелец достал из борсетки пистолет и открыл огонь. Раненый Заур выбрался из машины, но тут же упал: преступник еще несколько раз выстрелил ему в спину. Пострадавшего успели отвезти в больницу, но спасти не смогли. Когда охранники рынка, услышав выстрелы, прибежали на парковку, Ровшан положил на землю пистолет и спокойно сдался.

В ходе следствия мужчина объяснил причину своего поступка. В 2024 году неизвестными был убит его брат Руслан. Он также работал на рынке «Садовод», продавая сигареты в одном из павильонов. После смерти брата Ровшан переехал из Азербайджана в Москву и продолжил бизнес брата. Здесь коммерсант познакомился с Зауром и после нескольких бесед пришел к выводу, что тот может быть причастен к смерти Руслана. Со временем предположение переросло в уверенность, и Ровшан стал убеждать Заура, что ему необходимо сдаться в полицию. Подозреваемый категорически отрицал свою вину.

В декабре, разбирая вещи брата, Ровшан нашел в его сейфе пистолет. После этого идея выдать Заура властям стала навязчивой. Собственно, по словам убийцы, встречу на парковке он назначил именно для того, чтобы припугнуть недруга и отконвоировать в полицию. Но в ходе беседы Заур начал оскорблять покойного брата Ровшана и тем самым подписал себе смертный приговор.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, Люблинский суд приговорил обвиняемого к 11 годам колонии строгого режима.