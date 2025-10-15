Прокурор с учетом первого приговора в среду, 15 октября, попросил Бабушкинский суд Москвы приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по делу о хищениях и создании организованного преступного сообщества.

Обвинение озвучило наказание, которое оно считает справедливым для подсудимых, во время прений по «экономическому делу» в отношении Фургала и других фигурантов дела.

— Прошу (с учетом первого приговора Фургалу — прим. «ВМ») назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 11 миллионов рублей, — заявил прокурор.

Он уточнил, что конкретно по этому делу Фургала следует приговорить к 22 годам лишения свободы, передает РИА Новости.

20 декабря 2024 года в СМИ появилась информация о том, что Генеральная прокуратура России подала в суд гражданский иск к Сергею Фургалу, потребовав его вернуть в государственную казну 8 596 234 308 рублей незаконных доходов. Следствие выяснило, что бывший губернатор получал доход от бизнеса неправомерно, контролируя его, будучи федеральным чиновником, при этом не отражая доходы от предпринимательской деятельности в своей декларации.