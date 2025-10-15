Иностранца заключили под стражу за развращение несовершеннолетней в Москве

Иностранец стал фигурантом уголовного дела после того, как его уличили в осуществлении развратных действий по отношению к дочери своей сожительницы. По решению столичного суда мужчину заключили в СИЗО.

Об этом в среду, 15 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Судом в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Девочка призналась своей матери в том, что произошло. Мужчина вел переписку с девочкой с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей. Женщина, узнав о случившемся, сообщила в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника. Кроме того, оказалось, что мужчина нарушил правила пребывания на территории страны. В связи с этим его привлекли к административной ответственности. Сотрудники СК продолжают расследование дела.

Ранее в Калуге осудили 33-летнего мужчину, работавшего дорожным рабочим. Его признали виновным в развращении восьми несовершеннолетних. Злоумышленник инициировал переписки сексуального характера, после чего требовал от детей интимные фотографии. Мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы.