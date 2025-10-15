РИА: обвинение хочет осудить экс-губернатора Хабаровского края Фургала на 25 лет

Гособвинение попросило Бабушкинский суд Москвы приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по делу о хищениях и создании преступной группировки. Об этом сообщает РИА Новости. "Прошу назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 11 миллионов рублей", - заявил прокурор. Отмечается, что речь идет об общем решении с учетом первого приговора суда. В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации расправ и покушении на жизнь. Второе уголовное дело — о хищении активов "МСП Банка" — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. В числе обвиняемых 10 человек, в том числе сотрудники предприятий группы "Торэкс". Сам Фургал вину не признает. Во время заседания Хабаровского краевого суда, в котором он участвовал по видеосвязи из московского следственного изолятора "Лефортово", Фургал отметил, что за 5 лет следствия у него не нашли ни счетов, ни имущества, кроме построенного в 2003 году дома, автомобиля и машины для тайги.