Мужчина в Уфе поджег знакомую

Полиция Уфы задержала 45-летнего мужчину за поджог знакомой, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

После совместного распития алкоголя женщина уснула, и мужчина, недовольный ее состоянием, облил ее горючей жидкостью и поджег. Огонь потушил одеялом, но через несколько часов пострадавшую с ожогами разной степени пришлось госпитализировать.

Подозреваемого задержали. Ранее он уже имел проблемы с законом.

Возбуждено два уголовных дела по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд заключил задержанного под стражу.