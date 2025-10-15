Школьник из Екатеринбурга умер после того как несколько дней пил энергетики

В Екатеринбурге школьник, употреблявший энергетические напитки в течение нескольких дней, скончался. Об этом сообщает портал Е1.ru.

По предоставленной информации, подросток, возможно, смешивал энергетики с алкоголем. Известно, что ему было около 14-15 лет, и он рос в благополучной семье.

— Не похоже, что суицид или наркотики. Говорят, что якобы выпил много энергетиков вместе с алкоголем. Родители в ужасе, предпосылок не было, — рассказал один из местных жителей.

Правоохранительные органы начали проверку по данному инциденту, говорится в материале.

Эксперты предупреждают, что регулярное употребление энергетических напитков негативно влияет на сердце и нервную систему, особенно это опасно для подростков, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Эффект бодрости от энергетика достигается за счет стимуляции нервной системы, но организм не получает дополнительной энергии — расходует собственные резервы. Кроме того, есть ряд продуктов, с которыми энергетики опасно сочетать. Среди них, в том числе и алкоголь.

В марте депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов в рамках продажи детям энергетиков.