Имущество экс-замглавы Минобороны арестовано на сумму свыше 100 млн рублей

Следственный комитет объявил об аресте имущества бывшего замминистра обороны, генерала армии Павла Попова. Его стоимость превышает 100 миллионов рублей.

Павла Попова СК обвинил в ряде преступлений: в получении взяток и мошенничестве, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном хранении огнестрельного оружия. Прокуратура с работой следствия уже согласилась, и дело ушло на рассмотрение. Слушать его будет 235-й гарнизонный военный суд.

По версии следствия, генерал с соучастниками подделал документы о выполнении строительных работ в парке "Патриот". На украденные 25,8 млн рублей самому Попову возвели дом в ближнем Подмосковье.

Были оформлены фиктивные работники парка, чью зарплату забирали фигуранты расследования. Тут цифра скромнее - ущерб оценивается в восемь миллионов рублей.

Фигурирует в материалах уголовного дела и взятка генералу от генерального директора "Бамстройпуть" на 45 миллионов рублей.

Сам Попов вины не признает, в отличие от других фигурантов этого дела, которые подписали соглашение о сотрудничестве.