Муж беременной героини шоу «Мужское/Женское» предупредил, что убьет ее

Муж беременной героини ток-шоу «Мужское/Женское» предупредил сестру жены, что собирается ее убить. Об этом рассказала бывшая свекровь девушки в беседе с Kp.ru.

Убийство 28-летней Людмилы Шуруновой произошло 6 августа. Ее забил сожитель Алексей Иващенко. О том, что мужчина плохо обращался с возлюбленной, стало известно благодаря родственникам, которые даже обращались на ТВ, чтобы повлиять на Алексея. Но ничего не вышло.

По данным источника, в начале июля неожиданно объявилась родная сестра Людмилы и захотела лишить ее родительских прав. Свекровь Шуруновой поделилась, что они давно не общались, потому что были в ссоре.

«На программе рассказывала, будто Люда пьет, что она плохая мать. Но это неправда. Моя невестка могла пригубить по праздникам, как и все, но не более», - рассказала женщина.

После эфира свекровь попыталась оградить Людмилу от Алексея, но он постоянно требовал от нее деньги, которые она получила на телевидении. А 6 августа она узнала, что невестка попала в реанимацию.

«Когда мою невестку доставили в реанимацию, мне позвонила Ракель и сказала, будто Алексей предупреждал ее, что убьет Люду. Якобы в день трагедии Иващенко возвращался с вахты злой, позвонил Ракель и сказал: «Все, еду Людку убивать». Но, почему он позвонил именно ей?» - негодует женщина.

По другой версии, которую рассказала знакомая семьи, в злополучный вечер у пары было застолье. Алексей приревновал Людмилу и в порыве злости стал избивать.

