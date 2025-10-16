Отца заподозрили в изнасиловании собственного сына в российском регионе

В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании собственного 4-летнего сына. На жителя Кудрово заявила в полицию его теща, передает портал 47news.

В полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 75-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее 4-летний внук стал жертвой сексуального насилия. В преступлении бабушка обвинила собственного зятя, отца мальчика.

Как сообщает источник, 54-лений мужчина сам явился в Следственный комитет. После проведения беседы его отпустили.

Тем не менее, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту обращения проводятся следственные действия.