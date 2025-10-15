Жителей российского региона напугал взрыв и столб дыма в виде гриба

Жителей нескольких район Тывы напугал сильный взрыв и столб дыма в виде гриба. Однако, как оказалось, причиной детонации стали взрывные работы, которые проводит Тувинская горнорудная компания проводит в Кызылском районе. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в республиканском управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

— В Центр управления в кризисных ситуациях доведена информация о том, что 15 октября с 10:00 до 19:00 спланированы взрывные работы Тувинской горнорудной компанией на территории Кызылского района, — передает официальный Telegram-канал регионального управления ведомства.

Другой случай произошел 15 августа, когда мощный взрыв пороха прогремел на территории завода «Эластик» в Рязанской области. Предприятию в результате детонации был причинен сильный ущерб — от цеха, где произошел взрыв, ничего не осталось.

О происшествии стало известно утром того же дня: пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике «Эластик» в Рязанской области. Причиной стало нарушение техники безопасности. Позже глава региона Павел Малков уточнил, что в результате детонации пять человек погибли, еще более сотни — пострадали.