Внуку легендарного Калашникова вынесли приговор

Внук легендарного конструктора Михаила Калашникова, 53-летний Игорь Красновский, приговорен к 14 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за жестокое убийство. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Вердикт был вынесен на основании решения коллегии присяжных, которые признали Красновского виновным и не заслуживающим никакого снисхождения.

Трагедия, как установил суд, разыгралась 14 января 2025 года на даче. Во время застолья со спиртным вспыхнула ссора, в ходе которой внук знаменитого оружейника нанес своему знакомому множество смертельных ножевых ранений. Сразу после этого, угрожая окровавленным ножом, он набросился на невесту убитого.

Сам Красновский свою вину не признал, выдвинув версию о самообороне. Он утверждал, что защищался от нападения, а женщине не угрожал. Однако присяжные полностью отвергли его доводы.

Помимо основного срока за убийство и угрозу убийством, в приговор вошел неотбытый срок по предыдущему делу. Также Красновскому на два года запретили садиться за руль.

Ранее сообщалось, что погибшим оказался известный баскетболист, чемпион РСФСР, член юношеской сборной России Андрей Сидорик.