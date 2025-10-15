Малыш на глазах родителей умер после глотка чая

Годовалый малыш скончался в Екатеринбурге после того, как, по предварительным данным, выпил чай. Об этой шокирующей трагедии сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трагедия произошла вечером 6 октября в Академическом районе города. По словам собеседника агентства, после выпитого чая у мальчика внезапно началась рвота и он потерял сознание. Перепуганные родители немедленно вызвали скорую и пытались помочь сыну, но было уже поздно.

«Когда медики приехали на вызов, то им оставалось лишь констатировать факт смерти», — приводит издание слова своего источника.

Предварительная причина смерти — жидкость попала в дыхательные пути вместо пищевода.

В региональном управлении Следственного комитета от каких-либо комментариев по факту произошедшего отказались.