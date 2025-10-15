Россиянка заявила о похищении сына цыганами и принудительной отправке на СВО

Жительница Ивановской области утверждает, что ее 48-летнего сына похитили цыгане, месяц держали в неволе, а затем, силой заставив подписать контракт, отправили на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам женщины, в сентябре ее сын вернулся с вахты. Когда он с друзьями отмечал конец работ в городе Кинешма, к ним подъехала белая иномарка. Вышедший из нее мужчина «цыганской национальности» предложил заработать 300 тысяч рублей, после чего ее сын сел в машину и уехал.

На связь он вышел только через месяц и рассказал, что находится в воинской части в Ростовской области. По его словам, его якобы силой заставили подписать контракт, а перед этим месяц удерживали в Ульяновске. Похитители также забрали его банковскую карту, на которую пришли выплаты.

Мать не понимает, как сын мог подписать контракт, ведь его военный билет все это время находился у нее дома. Женщина считает, что якобы в области действуют мошенники, которые увозят мужчин, женят, и пока мужчины воюют, их деньги получают "новые родственники".

Мать пропавшего вахтовика обратилась с заявлениями в полицию и Следственный комитет.