Туристку из Беларуси продали на органы и сожгли в Мьянме

Туристку из Белоруссии продали на органы в Мьянме, после чего сожгли ее тело. Девушка поехала работать в Таиланд и оказалась в кол-центре, где не принесла достаточно денег владельцам в качестве «модели». Об этом в среду, 15 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

Девушка прилетела на собеседование в Бангкок, от куда ее вывезли в Мьянму и сделали рабыней. Связь с ней пропала еще 4 октября.

— Сначала за ее тело потребовали 500 тысяч долларов, а позже сказали родным, что погибшую кремировали. Сейчас семья ведет переговоры о возвращении праха на родину, — передает Telegram-канал.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин подтвердил, что несколько россиян находятся в кол-центре, расположенном на территории Мьянмы, недалеко от границы с Таиландом. Он отметил, что граждане РФ находятся в этом центре «по доброй воле». Позже он добавил, что россиян массово заманивают в рабство, обещая работу. С начала года дипмиссии удалось освободить из рабского кол-центра уже четырех россиян.