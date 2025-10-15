Стаса Намина признали потерпевшим по делу его пасынка

Суд признал рок-музыканта Стаса Намина потерпевшим по делу своего пасынка Романа Ткаченко, убившего сына музыканта. Он расправился со своим сводным братом и бабушкой. Об этом в среду, 15 октября, сообщил корреспондент из зала суда.

— Потерпевшая по делу сторона, Анастас Алексеевич Намин, на судебное заседание не явился. Результаты экспертизы по уголовному делу готовы, но вместе с материалами направлены из экспертного учреждения в суд, — передает решение судьи ТАСС.

Кроме того, на заседание должен был явиться обвиняемый Роман Ткаченко. Он находится в специализированном учреждении в Севастополе, куда его направили для психиатрической экспертизы. До этого суд продлил меру пресечения пасынку Намина. Его оставили под стражей до 1 января 2026 года.

Романа Ткаченко обвиняют в убийстве сводного брата и бабушки. По версии следствия, он расправился с ними в октябре 2023 года в коттедже, расположенном в деревне Крюково Истринского района Московской области. Сначала Ткаченко убил свою бабушку, а затем брата. Почему пасынок рок-музыканта пошел на преступления — в материале «Вечерней Москвы».