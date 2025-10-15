Жительнице Башкирии вынесли приговор за убийство подруги и сына

59-летней жительнице Благовещенского района вынесли приговор в связи с убийством подруги и сына. Причем одно из них было совершено 20 лет назад.

Как рассказали в СУ СКР по РБ, в июле 2005 года в деревне Танайка подсудимая на почве ревности в ходе застолья нанесла своей приятельнице не менее пяти ударов топором. Хозяйка дома скончалась на месте. Злоумышленница подожгла дом и скрылась. Это преступление много лет оставалось не раскрытым, пока этой же женщиной не было совершено новое.

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в ноябре 2024 года подсудимая поругалась дома в деревне Сидяш с 40-летним сыном и нанесла ему три удара тупым предметом, облила бензином и подожгла. Мужчина скончался от термического шока.

После раскрытия преступления следователи подняли старое дело 1990 года, когда обвиняемая убила своего супруга - также нанесла несколько ударов топором и подожгла. Ее тогда осудили, похожий почерк преступлений помог раскрыть и дело от 2005 года.

Суд приговорил сельчанку к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.