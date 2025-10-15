Москвич пытался застрелить курьера, вызвавшего у него раздражение своим присутствием

Несколько самых страшных минут в своей жизни пережил курьер столичного магазина брендовой одежды, который привез заказ москвички в ее квартиру на улице Искры. Пока дама примеряла вещи, на лестничную клетку выбежал сосед с ружьем «Сайга», требуя от незнакомца покинуть дом.

Как выяснил «МК», во вторник вечером 38-летний курьер привез 6 вещей, которые по интернету заказала москвичка. На примерку ей было дано полчаса, это время доставщик ожидал на лестничной клетке. Внезапно домой вернулся 34-летний сосед с приятелем. Увидев на этаже незнакомого человека, жилец начал агрессивно спрашивать, что он тут делает. Курьер объяснился, причем не один раз, но его слова не устроили москвича. Он проводил друга, а после забежал в свою квартиру и вышел оттуда с ружьем «Сайга» в одной руке и сигнальным пистолетом в другой. К счастью, выстрелов не последовало, но началась драка — неадекват, увидев, что доставщик позвонил в экстренные службы, выбил из его рук телефон, а после мужчины сцепились в схватке и свалились с лестницы. Прибывшие полицейские задержали дебошира — он был сильно нетрезв и сопротивления не оказал. Госпитализация никому не понадобилась.

Клиентка, увидев ситуацию, испугалась и закрылась в квартире, а после того, как буяна увели, все же купила несколько вещей. Между делом она пояснила, что сосед на хорошем счету у жильцов и ранее отличался тихим характером. Москвич трудится дистанционно программистом, живет с мамой. Со слов родных, он выпивает редко, но сейчас у него тяжелый период в жизни — на днях умерла 73-летняя соседка, с которой семья приятельствовала. Плюс сказался стресс от поиска работы, которую мужчина искал месяц. Поэтому вечером после работы он выпил с другом по бокалу спиртного. На «Сайгу» у горожанина есть разрешение, оружие хранится в сейфе. 2-3 раза в год москвич ездит с друзьями на охоту, правда, его добыча за все время довольно скромная — три бобра.