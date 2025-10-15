Труп мужчины обнаружили в реке около парка 850-летия Москвы

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в воде рядом с парком 850-летия Москвы, расположенным в районе Марьино. На данный момент спасатели вытащили труп на сушу. Об этом в среду, 15 октября, сообщило агентство городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

— Тело мужчины обнаружили в реке в районе парка 850-летия Москвы в Марьине, — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов займутся установлением всех обстоятельств случившегося.

Ранее в районе Братеево обнаружили труп женщины. Погибшая лежала около берега Москвы-реки. Предварительно, женщина не могла утонуть во время купания, так как на ней была одежда. Сотрудники полиции начали устанавливать все детали инцидента.