Подполковник российского МВД довела следователя до суицида и сбежала в Израиль

В Иркутске к 13 годам колонии приговорили сбежавшую в Израиль бывшего подполковника юстиции российского МВД Елену Жмурову, признанную виновной в доведении до суицида подчиненного. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов региона.

Как установил суд, с октября по июль 2017 года глава отдела полиции при коллегах и посторонних унижала, издевалась и предвзято относилась к работе следователя, обещая, что не даст доработать до пенсии. После очередного круглосуточного дежурства, не выдержавший издевательств полицейский совершил суицид.

Посмертные комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы, проведенные в «Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского», установили, что между действиями подсудимой и последующим суицидальным поведением потерпевшего имеется прямая причинно-следственная связь.

Благодаря полученному второму гражданству государства Израиль, осужденная скрылась от правоохранительных органов на территории страны и с 2021 года находится в международном розыске.

