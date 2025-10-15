Опубликовано видео задержания вербовщика ВСУ в аэропорту Сочи

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Туапсе, который подозревается в вербовке мужчин для участия в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Полиция предварительно установила, что мужчина занимался поиском и вербовкой в интернете. Действовал по указанию иностранного куратора.

Он также отметила, что завербованные граждане намеревались вместе с задержанным покинуть Россию и через третьи страны приехать на Украину, чтобы вступить в террористическую организацию.

Мероприятия проводились при участии Росгвардии. Житель Туапсе заключен под стражу.