Ребенка раздели на детской площадке и порезали одежду ножом

Тревожный случай произошел в Ленобласти. 6-летний ребенок вернулся домой в изрезанной одежде, передает портал 47news.

Инцидент произошел СНТ «Кипенская Усадьба» в Ропшинском сельском поселении в Ломоносовском районе Ленобласти. Ребенок подвергся издевательствам на детской площадке.

Как выяснилось, малыша заставили раздеться двое подростков. Парни 11 и 12 лет поймали мальчика на детской площадке. Они сняли с него одежду. Затем мучители порезали комбинезон и остальные вещи мальчика ножом, который хранили в песочнице. Мать заявила, что испорчен весь гардероб, вплоть до нижнего белья.

По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства случившегося уточняются.