Озвучена версия исчезновения Усольцевых, о которой молчат

Кандидат географических наук Алексей Солодов заявил, что пропавшую семью Усольцевых найдут «не скоро, и, скорее всего, случайно». Как сообщает «Царьград», он прокомментировал расхожие версии исчезновения людей в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае и выдвинул свою.

Напомним, что 28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина, их пятилетняя дочь и их питомец, собака породы корги, отправились в поход. С тех пор их никто не видел, а усилия спасателей и волонтеров оказались тщетными. Известно, что в тот день семья была одета легко, еду они брали с запасом, однако маловероятно, что его хватило бы на две недели.

По ряду версий, они могли провалиться в расщелину или завязнуть в трясине. При этом Солодов сомневается, что в Кутурчинском Белогорье можно найти такие опасные места.

«Я не думаю, что в горном районе есть трясины, чтобы прямо трясины. Если бы это было реально какое-то болото верховое, куда можно провалиться, тем более втроем, тогда — да. К тому же это старые горы, там вряд ли могут быть такие расщелины-расщелины, в курумничке все пологое такое», — заявил географ.

Солодов считает, что Усольцевых ищут не там, где надо: эксперт не исключает, что они могли пойти куда-то по своему усмотрению. Если же им было холодно, то они могли «забиться в какую-то щель», где замерзли и теперь их не могут учуять собаки. Следы замело снегом и вымыло.

«Может, они дальше пошли — маршрут маршрутом. Хотя, на выраженном рельефе заблудиться нереально. Когда есть явные перепады высот. Заблудиться можно в равномерном ландшафте, единообразном. Вряд ли бы они прямо по тайге ломились. С корги. И пятилетним ребенком. Боюсь, найдут их не скоро. И, скорее всего, случайно», — заключил Солодов.

Телеканал отмечает, что мыли о том, что поиски идут не в тех местах, а найдут Усольцевых случайно, возникают и у волонтеров.