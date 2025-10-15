Известна дата и место прощания с убитыми 14-летним подростком девушками

С девушками, убитыми 14-летним подростком в Иркутской области, простятся 16 октября. Траурная церемония пройдет в Храме Петра и Павла города Шелехов.

Трагедия случилась 12 октября. В ходе ссоры 14-летний подросток нанес ножевые ранения восьмикласснице и 23-летней девушке, бросившейся на защиту школьницы. Обезумевший парень набросился и на нее — от полученных травм россиянка скончалась.

В то время супруг девушки ждал ее внизу, не зная, что происходит в подъезде. Он был в шоке, когда жена выбежала вся в крови.

«И вот я ее увидел… Она была вся в крови! У меня на глазах рухнула на землю…», — рассказал мужчина Kp.ru.

Помог скрутить нападавшего сосед с верхнего этажа — он удерживал злоумышленника до приезда полиции. Пострадавших увезли в больницу, но медики им не смогли помочь. Школьница и девушка умерли в реанимации с разницей в несколько минут.

Позже оперативники выяснили, что причиной нападения стала ревность. Подросток уверяет, что поранил школьницу ножом случайно. Возбуждено дело об убийстве двух лиц.

Источник, приближенный к ситуации, рассказал журналистам, что с погибшими простятся 16 октября в Храме Петра и Павла.

