Тела мужчины и женщины нашли в Петербурге, рядом были канистры с жидкостью

Тела двух человек, мужчины и женщины, обнаружены в одной из квартир во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. С места происшествия изъята жидкость, которая могла стать причиной гибели людей. Вероятно, речь идет о новых жертвах массового отравления метанолом.

Как сообщили 15 октября в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, тела мужчины 1979 г.р. и женщины 1969 г.р. без признаков насильственной смерти были найдены 14 октября в квартире дома на улице Будапештской в Купчино.

"В ходе осмотра места происшествия выявлены бутылки и канистры с жидкостью, которые направлены на экспертизу, смерть пары наступила около двух недель назад", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Назначены экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в пресс-службе петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что в Северной столице от употребления метилового спирта погибла женщина. Еще четверо петербуржцев госпитализированы с признаками отравления.

В Ленинградской области в сентябре-октябре 2025 года зафиксировано не менее 46 смертей от употребления суррогатных напитков, в составе которых содержался метанол. Установлено, что ядовитая жидкость поступала подпольным "бутлегерам" со склада в Тосненском районе Ленобласти, где она находилась на ответственном хранении. В ходе расследования нескольких уголовных дел арестовано четырнадцать человек - не только в Ленобласти и Петербурге, но и в Москве. Следственные действия продолжаются.