Три человека погибли от неизвестного суррогата в российском мегаполисе

Очередное отравление некачественным алкоголем произошло в Ленобласти. От суррогата погибли две женщины и один мужчина, передает портал 47news.

Два тела обнаружили в квартире на улице Будапештской во Фрунзенском районе Петербурга. Мертвых нашел охранник, вернувшийся домой с вахты вчера, 14 октября. Он сообщил в полицию.

Как выяснилось, погибли 55-летняя жительница Санкт-Петербурга и мужчина 46 лет. Рядом с телами в комнате стояла 5-литровая канистра и поллитровая бутылка с неизвестной жидкостью.

Емкости оказались без этикеток. Их содержимое изучают эксперты.

Также полиции стало известно, что ранее в одной из квартир нашли мертвой еще одну 55-летнюю жительницу Питера. Ее госпитализировали в конце сентября. Спасти пострадавшую не удалось. Она отравилась метанолом.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства гибели людей изучаются.