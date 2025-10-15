Появились данные о сборах пропавшей в тайге российской семьи

Семья Усольцевых, пропавшая более двух недель назад, изначально собиралась на тренинги с йогой и медитациями «Тантра», но резко передумала и ушла в тайгу, расположенную в Красноярском крае. Такие данные появились у Ura.ru.

Знакомые российской семьи рассказали агентству, что муж быстро составил маршрут для похода. Для дочери супруги приобрели специальное детское оборудование.

Друзья допустили, что будучи не слишком внимательным туристом, Усольцев мог забыть важные для выживания вещи.

Россияне сначала отправились в поселок, откуда, не дожидаясь экскурсионной группы и не обращая внимания на угрозу снегопада, захотели рассмотреть живописные виды Минской петли — изгиба реки Мина, протекающей между заросших хвоей скал.

После возвращения с Минской петли жена должна была уехать в Ташкент в конце октября, но уже в одиночестве.

До этого сообщалось, что активные поиски Усольцевых приостановили как минимум до апреля следующего года.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье 26 сентября и не вернулись. Поисковики предположили, что на супругов и ребенка могли напасть дикие звери.