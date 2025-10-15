С участником СВО жестоко расправились в российском регионе

В городе Волжском Волгоградской области жестоко расправились с участником специальной военной операции (СВО), лишившимся двух ног в результате ранения. Об этом сообщает v1.ru.

По данным издания, подозреваемый задержан. Им оказался знакомый потерпевшего. По данным следствия, участник СВО накануне преступления был в его квартире, компания распивала спиртное. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, во время которой хозяин дома набросился на оппонента и нанес ему множественные удары руками, а также металлическим прутом. Когда избитый перестал подавать признаки жизни, компания вынесла его тело на улицу.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

