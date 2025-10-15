Молодой отец погиб в бетономешалке в свой день рождения

В Соединённых Штатах Америки произошёл трагический случай — в Аризоне погиб молодой отец двоих детей Омар Киуи. Как сообщает People, мужчину насмерть придавила бетономешалка во время работы на одном из заводов в городе Тусон.

По данным полиции, происшествие не связано с преступными действиями или злым умыслом. Киуи обнаружил его начальник, который сразу же вызвал спасателей, однако прибывшие сотрудники экстренных служб уже не смогли оказать мужчине помощь.

Особенно тяжёлым ударом для семьи стало то, что трагедия произошла в день его 26-летия. Вдова погибшего, Алексия Мангарей, рассказала, что готовилась устроить домашний праздник — купила торт и ждала мужа вместе с детьми. Женщина призналась, что забила тревогу, когда супруг перестал отвечать на звонки, а вскоре увидела в социальных сетях сообщение о промышленной аварии.

Приехав на место происшествия, Мангарей узнала, что Киуи пролежал под бетономешалкой около четырёх часов, прежде чем его тело обнаружили. Руководство предприятия выразило соболезнования семье погибшего, заявив о готовности выплатить компенсацию и о полном содействии следствию, которое устанавливает обстоятельства произошедшего.