Глава Феодосии описал ситуацию на горящей третьи сутки нефтебазе в Крыму

Угрозы распространения огня на горящей третьи сутки нефтебазе в Феодосии, которая загорелась после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), нет. Об этом заявил глава администрации города Владимир Ким, его сообщение опубликовано в Telegram-канале оперштаба Крыма.

«На сегодняшний момент хочу вас уверить, угроза распространения огня с объекта отсутствует. Поэтому переживаний у вас не должно быть. Замеры воздуха Роспотребнадзором проводятся», — сказал Ким.

Он добавил, что сейчас воздух в городе находится в нормативном состоянии. Ситуация, как сообщил глава города, находится под контролем. Ким пообещал информировать о дальнейшем ходе тушения пожара.

ВСУ атаковали Феодосию в ночь на понедельник, 13 октября. На объекте начался пожар, никто не пострадал. Тогда Украина наносила удары по полуострову весь день, над ним сбили 74 летательных аппарата.