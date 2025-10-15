Известная артистка случайно застрелила возлюбленного и отделалась месяцем тюрьмы

Клодин Лонже, родившаяся в Париже в 1942 году в семье инженера и домохозяйки, с юности отличалась упрямым характером и рано проявила артистические амбиции. Уже к 17 годам она выступала как профессиональная танцовщица в знаменитых и фешенебельных кабаре французской столицы.

© соцсети

Яркая внешность и артистизм быстро принесли ей успех. После совершеннолетия Клодин получила приглашение на работу в роскошный отель-курорт «Тропикана» в Лас-Вегасе, где её заметил популярный певец Энди Уильямс.

Встреча с Уильямсом стала решающей в её жизни: в 1961 году, в возрасте 19 лет Клодин стала его супругой, обретя не только статус жены звезды, но и билет в американский шоу-бизнес. В Лос-Анджелесе Лонже приступила к покорению нового для себя мира — сначала на телевидении, а с 1963 года в The Andy Williams Show, где её утонченность и французский акцент буквально покорили зрителей. Шаг за шагом Клодин пробилась и в музыкальной индустрии — после подписания контракта с A&M Records в 1967 году появилась её пластинка «Claudine», наполненная софт-поп-кавер-версиями популярных песен, исполненных с фирменной легкостью и обаянием.

Попробовала себя Лонже и в кинематографе — её заметили в лентах «Грязный Дэнни» (1967) и «Сахарная дорожка» (1972), хотя ведущих ролей ей так и не доверили. Тем не менее, она приобрела достаточную популярность среди широкой публики США.

В браке у Клодин и Энди родились трое детей: Ноэль, Кристиан и Роберт, однако семейная жизнь оказалась совсем не безупречной. Крах последовал из-за измен Уильямса и окончательного разрыва — в 1975 году после 14 лет совместной жизни супруги развелись.

Покинув Лос-Анджелес, Клодин направилась в модный Аспен, где закрутила роман с известным спортсменом, олимпийским призёром Владимиром «Спайдером» Сабичем. Несмотря на громкую славу лыжника, жизнь пары была полна конфликтов — Владимир не стремился к семейным узам, тогда как Лонже всё больше переживала страх быть вновь отвергнутой.

Кульминация драмы наступила 21 марта 1976 года, когда в доме спортсмена прогремел выстрел — по словам Клодин, произошедший «случайно» во время учебной демонстрации обращения с оружием. Сабич скончался от ранения в живот по пути в больницу.

Осознавая реальную угрозу тюремного срока, Лонже наняла адвоката Рона Остина, который во время судебного разбирательства сумел воспользоваться многочисленными ошибками следствия. К важнейшим доказательствам — оружию, дневнику, где содержались опасные записи, и факту употребления кокаина актрисой — суд так и не получил доступа.

В итоге в январе 1977 года Клодин Лонже признали виновной только в непредумышленном убийстве и назначили минимальное наказание — месяц тюремного заключения. Общество встретило вердикт с негодованием; шок и осуждение разрушили карьеру артистки, вынудив её исчезнуть из публичной жизни. В 1985 году Клодин вышла замуж за своего адвоката, осталась жить с ним в Нью-Мексико и избегает внимания прессы, так и не сумев вернуть утраченную славу.