Экс-судья Момотов заплатит 3000 рублей по иску Генпрокуратуры РФ

Бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов заплатит лишь три тысячи рублей в счет госпошлины за рассмотрение судом иска Генпрокуратуры об изъятии имущества.

Как говорится в решении Останкинского суда Москвы, государственная пошлина взыскана с него в доход столичного бюджета. 14 октября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-руководителю органа судейского сообщества.

В доход государства взысканы 95 объектов имущества с его компаньона, предпринимателя Андрея Марченко и его сына Ивана. В этот перечень попали земельные участки со здания гостиниц сети отелей Marton в Краснодаре, Калининграде, гостиницы Марченко-младшего в Ростове-на-Дону, а также участок со зданием, принадлежащий гостинице «Вологда».

Судебное решение должны немедленно исполнить после оглашения.

В минувшую пятницу Момотова госпитализировали. При этом во вторник он пришел посреди заседания, объяснив, что продолжает лечение в больнице, но лично прибыл в суд, чтобы выразить возражение.