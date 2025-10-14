Россиянин забил битой приятеля, который попал в ДТП на его автомобиле

Газета.Ru

Во Владимирской области мужчина забил друга битой после того, как он разбил его машину. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Мужчина забил битой приятеля, который попал в ДТП на его автомобиле
© Газета.Ru

Инцидент произошел 5 сентября 2024 года, когда трое жителей города Меленок возвращались домой после поездки на реку. За рулем автомобиля находился знакомый владельца, который в какой-то момент потерял управление и врезался в опору линии электропередач.

После этого между ним и хозяином машины возник конфликт, в ходе которого последний достал биту из багажника и напал на виновника ДТП. Пострадавший попытался убежать, но злоумышленник догнал его и дважды ударил по голове.

Мужчина долгое время находился на лечении, но так и не смог восстановить здоровье. В марте 2025 года его не стало. Нападавшего арестовали и судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Согласно решению суда, он проведет в исправительной колонии строгого режима 8 лет.

1