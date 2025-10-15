У самолета сломались шасси при посадке в Сибири

В Якутской воздушной гавани произошел авиационный инцидент со сломавшимися шасси самолета Ил-96. О произошедшем сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

По данным официального представителя, ЧП случилось во вторник, 14 октября приблизительно в 17:30 по московскому времени (23:30 по местному — прим. ред. «Ленты.ру») после посадки. У грузового самолета Ил-96-400Т авиакомпании Sky Gates разрушились нескольких пневматиков левой основной опоры шасси.

Как уточняется, воздушное судно перевозило груз из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское). Согласно предварительной информации, на борту находились девять человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

Причины выяснят специалисты Якутского МТУ Росавиации, добавил Кореняко.

