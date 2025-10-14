В Прикамье медведица напала на двух охотников

В Пермском крае медведица напала на двух охотников и ранила одного, сообщает паблик «Чернушка сегодня» во «ВКонтакте».

© Газета.Ru

Двое мужчин отправились в лес между селом Тюй и деревней Агарзя. В какой-то момент на них набросилась молодая медведица.

Она атаковала одного из мужчин и успела его покусать, но второй охотник вовремя выстрелил в животное и не пострадал. Его напарника экстренно госпитализировали.

«Сейчас пострадавший находится в Чернушинской больнице на лечении», — сказано в посте.

Актуальной информации о состоянии его здоровья пока не поступало. Минздрав и Минприроды Пермского края ситуацию не комментировали.