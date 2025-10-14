Пенсионерку задержали за поджог полицейской машины в Сыктывкаре

В Эжвинском районе Сыктывкара задержали пенсионерку — ее подозревают в поджоге. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Сыктывкара и Коми».

Задержание произошло после опроса свидетелей. Согласно показаниям очевидцев, 75-летняя местная жительница сначала облила автомобиль ППС горючей смесью, а потом подожгла. Возгорание было быстро ликвидировано, в результате никто не пострадал.

Позже подозреваемую задержали. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Как считает следствие, пенсионерка могла стать жертвой телефонных мошенников — сначала они убедили ее отдать курьеру 1 миллион рублей, а потом заставили пойти на преступление.

Ранее пенсионерка из Бурятии за несколько дней перевела мошенникам более 7,6 миллионов рублей.