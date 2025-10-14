В Москве арестовали годами обманывавшего знакомых афериста

Суд арестовал афериста, который годами обманывал своих знакомых из Москвы, общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Уточняется, что 29-летнего мужчину задержали в Кузьминках.

«Его схема была проста: найти жертву, придумать убедительный предлог и исчезнуть с деньгами. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Известно, что у одной своей знакомой мужчина взял два миллиона рублей в долг и перестал отвечать на звонки. Еще троим жертвам он продал дорогие путевки, но отдых не состоялся, и деньги он им не вернул. Общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве.