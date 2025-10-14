Трейдера "Цифра брокер" Лоскутова арестовали за финансирование терроризма

Останкинский суд Москвы санкционировал арест столичного трейдера брокерской компании «Цифра брокер» Андрея Лоскутова, обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Лоскутову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 9 декабря 2025 года.

По данным судебных материалов, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Финансирование терроризма». Было установлено, что он переводил денежные средства на счета одной из запрещенных и признанных в РФ террористических организаций. По версии следствия, Лоскутов «обладает специальными познаниями в области информационных технологий».

Накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено в отношении москвича, который перевел в криптовалюте более 60 тыс. рублей журналисту-иноагенту Аркадию Бабченко (признан в РФ иностранным агентом).

В четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.