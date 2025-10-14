Горилла попыталась сбежать из вольера и напасть на людей в зоопарке США

В зоопарке Сан-Диего горилла по кличке Денни попыталась сбежать из вольера и напасть на людей. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, 10-летний самец западной равнинной гориллы разбежался и ударил стекло в вольере, из-за чего оно треснуло. При этом, громкий звук разбивающегося стекла напугал посетителей, и большая их часть покинула зону.

В результате инцидента сам Денни не пострадал. Посетители также остались в безопасности — выбраться из вольера горилле не удалось. Как рассказала приматолог и профессор антропологии Университета Сан-Диего доктор Эрин Райли, такое поведение свойственно для молодых самцов горилл. При этом Райли считает, что животное мог спровоцировать на атаку кто-то из посетителей.