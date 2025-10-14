Экс-гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Петрова обвинили в растрате

Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий по обвинению в растрате бывшему гендиректору телеканала "Санкт-Петербург" Борису Петрову, который стал еще одним фигурантом уголовного дела в отношении в том числе депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Петрова Бориса Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата)", - говорится в сообщении.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал в отношении депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Под домашний арест был отправлен президент АНО "Фонд культуры семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергей Кожокар. Глава Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина, заместитель генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Сергей Сыров и блогер Николай Камнев судом были арестованы. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ст. 174 УК РФ (легализация) в зависимости от их предполагаемого участия.