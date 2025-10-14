Блиновской может потребоваться этапирование в колонию

«Королеве марафонов» Елене Блиновской может потребоваться этапирование из СИЗО в исправительную колонию для условно-досрочного освобождения. Об этом РИА Новости сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее Мосгорсуд уменьшил срок Блиновской с пяти до 4,5 лет колонии. По словам адвоката «королевы марафонов» Натальи Сальниковой, ее клиентка уже может подавать ходатайство об УДО.

«Формально у осужденной возникло право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после отбытия половины срока. С учетом предварительного содержания под стражей и домашнего ареста, которые в совокупности эквивалентны трем годам нахождения в колонии общего режима, этот момент уже может быть близок», — подтвердил Хаминский.

При этом он отметил, что Блиновская на пути к УДО может столкнуться с рядом процедурных трудностей, ведь ходатайство подается из исправительной колонии, а не из СИЗО. В частности, по словам Хаминского, ей может потребоваться этапирование в колонию, где она должна зарекомендовать себя с положительной стороны, не иметь взысканий и получить одобрение администрации.

«Решающим фактором при рассмотрении ходатайства судом станет позиция прокурора. На практике весь этот процесс – от этапирования до получения характеристик и судебного заседания — может занять значительное время», — добавил юрист.

Он подчеркнул, что данная процедура может растянуться практически до момента полного отбытия назначенного Блиновской срока наказания.