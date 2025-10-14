Трое мужчин задержаны после нападения на полицейского в Москве

Задержаны трое участников нападения на полицейского в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Подозреваемых в нападении на сотрудника органов внутренних дел задержали мои столичные коллеги. Ночью сотрудники ППС заметили в лесопарковой зоне подозрительного мужчину, который с помощью фонарика что-то искал на земле. Когда один из полицейских подошел ближе, неизвестный стал вести себя агрессивно и ударил его. В этот момент еще двое сообщников подбежали сзади, сбили сотрудника с ног и начали избивать», – рассказала Ирина Волк.

Она пояснила, что для пресечения противоправных действий сотрудник полиции достал огнестрельное оружие, сделал предупредительный выстрел вверх и один в сторону злоумышленников. В результате один из нападавших получил огнестрельное ранение бедра. Он был задержан и доставлен в медицинскую организацию. Соучастники нападения скрылись с места происшествия.