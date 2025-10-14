Суд рассмотрит дело мужчины, повредившего автобус и избившего водителя в Москве

Перед судом предстанет мужчина, который бросил в автобус в Зеленограде, крышку от мусорной урны. Подозреваемый также ударил водителя транспортного средства в ухо.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте у подъезда корпуса 834А г. Зеленограда, трижды бросил крышку от мусорной урны в автобус, повредив дверь и причинив материальный ущерб на сумму более 98 тысяч рублей. Также он подошел к водителю и нанес ему удары кулаком в область уха, — рассказала Нефедова.

Правоохранители задержали правонарушителя. Им оказался 22-летний москвич. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

До этого группа подростков напала на мужчину около станции МЦД-2 Щербинка в Новой Москве. Несовершеннолетние также попытались повредить автобус: они пинали двери и хамски вели себя по отношению к другим пассажирам. Впоследствии СК начал доследственную проверку по факту этого инцидента.