Медиафестиваль патриотической тематики «Родина в сердце» пройдет в Москве

Х Московский медиафестиваль патриотической тематики «Родина в сердце» пройдет в Киноконцертном зале «ЭЛЬДАР» с 22 по 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

© Вечерняя Москва

Главные цели медиафестиваля — воспитание патриота своей Родины и народа, а также повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к патриотическому воспитанию в СМИ.

В отборочную комиссию было подано 108 работ, в конкурсную программу вошло 40 из них. Среди представленных материалов 10 документальных фильмов, восемь телепрограмм, семь репортажей, девять телесюжетов, пять интернет-роликов и один информационный проект. Участники представляют разные города России, включая Санкт-Петербург, Липецк, Курск и другие.

В дни события пройдут творческие встречи известных российских режиссеров, мастер-классы по созданию телепрограмм и семинар по созданию блогов в соцсетях.

Организатором фестиваля выступает Гильдия кинорежиссеров России при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Вход на все мероприятия бесплатный.