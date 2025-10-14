Мобильный телефон взорвался в кармане подростка из Подмосковья

Мобильный телефон взорвался в кармане штанов 13-летнего подростка из Подмосковья. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

Как рассказали в министерстве, подросток получил ожоги второй степени на бедрах. В данный момент он находится в ожоговом отделении, его состояние оценивается как средней тяжести.

«Поступил вызов к 13-летнему подростку, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон. Подросток получил ожоги и находился в шоке», — рассказали в министерстве.

При этом заместитель главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи по оперативной работе Николай Суслов заявил, что пострадавшему ввели сильнодействующие анальгетики. Впрочем, операция подростку не проводилась, а врачи сообщают, что после выписки у того не останется ожогов или рубцов.

