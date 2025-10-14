У экс-судьи Верховного суда изъяли активы на девять миллиардов рублей

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял имущество бывшего судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко на сумму около девяти миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

© Верховный Суд Российской Федерации

Речь идет об иске об обращении в доход РФ активов Момотова, которые он получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Также среди ответчиков значились краснодарский предприниматель Марченко и его сын Иван, которых арестовали по делу о мошенничестве. Их активы оцениваются в девять миллиардов рублей, в основном речь идет о сети отелей Marton, которой экс-судья владел через аффилированных лиц. Это 95 объектов недвижимости. Гепрокуратура приобщила к иску ходатайство о том, что в случае удовлетворения требований решение должно подлежать немедленному исполнению, поскольку в ином случае «ответчики могут продолжить незаконное обогащение через подконтрольные активы». Сам Момотов в суде заявил, что за все время работы приобрел одну квартиру, но не в Москве, и одну машину, заработав за все годы трудовой деятельности лишь около 80 миллионов рублей. На этом фоне он назвал заявления журналистов, которые сделали его «долларовым миллионером», ложью. Отмечается, что Момотов не стал дожидаться решения суда об изъятии его имущества и покинул зал, пока судья была в совещательной комнате.