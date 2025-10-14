Маляр разбился, упав с высоты на стройке петербургского Дворца танцев

В Петербурге маляр разбился, упав с высоты в 26 метров на стройке. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в строящемся Дворце танцев Эйфмана, входящем в комплекс административных зданий Верховного суда РФ. Работник выполнял нанесение огнезащитной обработки на металлоконструкции. В процессе работы на высоте он сорвался и упал с 26 метров.

В результате падения работник не выжил. По данным Гострудинспекции, вероятной причиной несчастного случая стала неправильная организация производства работ. Проемы не были закрыты защитными ограждениями в полном объеме, зона работ не огорожена, а предупреждающие знаки безопасности отсутствовали.